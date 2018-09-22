Çete liderinden kadınlara sitem “Ben sizden daha iyi çalışırım”

Adana
'da
çete kurarak 12 kadına fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 13 zanlının emniyetteki sorguları tamamlandı. Polisin simitçi, kağıtçı ve çöpçü kılığına girerek yakaladığı zanlıların verdiği ifadeler doğrultusunda fuhuş çetesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Çetenin ilişki sırasında zorluk çıkaran erkekleri dövdürmek için 'dayak timi' kurduğu bu görevi de 3 çocuğa verdiği ortaya çıktı. Çetede çalışan ve az para kazanan kadınlara sinirlenen çete lideri Mehmet Y.'nin "Ben sizden daha iyi çalışırım" diye sitem ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen
3'ü çocuk 13 kişiden 5'i tutuklandı, 4 kişiye ev hapsi verilirken, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi Dilberler mevkiinde fuhuş olayının artması yönünde vatandaştan gelen şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, hareke geçti. Polis, fuhşun yapıldığı bölgede kimi zaman simitçi kimi zaman ise kağıtçı ve çöpçü kılığına girdi. Bununla da yetinmeyen ekipler gece görüşlü drone kaldırarak kadınların müşteriler ile yaptığı pazarlık görüntülerini kaydetti. Delilleri toplayan polis, operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı operasyonda çete lideri Mehmet Y. ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Çetenin polise yakalanmamak için kendi aralarında şifreli konuştukları ve fuhuş yapılan bölgede ise piknik yapıyormuş havası verdikleri ortaya çıktı. Zanlıların fuhuş yaptırdıkları bölgede polise "Emmi", müşteriye ise "Ekmek" adını verdikleri tespit edildi. Emniyette 4 gün sorgulanan zanlıların ifadeleri fuhuş çetesinin ayrıntılarını ortaya çıkardı. "KEBAP YERİNE KADIN SATTIK"
Telefon dinlemesine takılan kişinin kendisi olmadığını söyleyen çete lideri Mehmet Y., "Fuhuşla alakam yok. Ben minibüsümde köfte ekmek satıyorum" dediği öğrenilirken diğer zanlıların Mehmet Y. hakkında "Biz onu hiç köfte ekmek satarken görmedik" diye ifade verdiği ortaya çıktı. Öte yandan çete lideri Mehmet Y.'nin kebap ustası ağabeyi Burhan Y.'nin "Kardeşim beni 'Minibüste kebap satacağız' diye beni kandırdı. Ama kebap yerine kadın sattık" diye ifade verdiği iddia edildi. KADINLARA SİTEM
Çete lideri Mehmet Y.'nin az para kazanan kadınlara sinirlendiğinde "Ben bile sizden daha iyi çalışırım" diye sitem ettiği öğrenildi. Çetenin kadınlarla ilişkiye girdiği sırada zorluk çıkaran kişileri S.O., Ş.T. ve S.B.'ye dövdürdükleri ve bu çocuklara 'dayak timi' adını verdikleri belirlendi. Sorguları tamamlanan 3'ü çocuk 13 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan çete lideri Mehmet Y., ağabeyi Burhan Y. ile U.E., M.G. ve A.K. tutuklandı. K.K., M.Ü., D.S. ve Ş.T. ev hapsi cezasına çarptırıldı.