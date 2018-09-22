Firari hükümlü dronla yakalandı

Adana
'da 14 ayrı hırsızlık suçundan 26 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası aldıktan sonra cezaevinden kaçan hükümlü Serkan Bahçe
(34), polisin dronlu takibiyle yakalandı. Film sahnelerini aratmayan operasyon, dron kamerasından saniye saniye kaydedildi. DRON KALDIRILDI
Olay merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; 14 ayrı hırsızlık olayından 26 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü Serkan Bahçe cezaevinden 21 Eylül 2016'da kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri firari hükümlünün adresini tespit etti. Polis Serkan Bahçe'nin gizlendiği yerde ağaçlık, inşaat ve hurda otomobillerin olduğunu görünce hükümlünün daha kolay yakalanması için drone kaldırdı. HAVADAN YERİ BELİRLENDİ
Ekiplerin bir kısmı hükümlüyü karada ararken bir kısmı da dronla havadan aramaya başladı. Kısa süre sonra drone hükümlünün çalılık alanda saklandığını tespit etti. Karadan arama yapan birliklere hemen hükümlünün yeri bildirildi. Polisin geldiğini gören Bahçe, koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada alandaki araçlı ekiplerde hükümlünün kaçtığı alana doğru gelerek hükümlünün önünü kesti. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kısa süren kovalamacanın ardından hükümlü Bahçe yakalandı. Yere yatırılarak ters kelepçe takılan Bahçe, emniyete götürüldü. Film sahnelerini aratmayan operasyon saniye saniye dron kamerasıyla kaydedildi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye oradan da cezaevine götürüldü.