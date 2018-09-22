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Hem gurur hem de umut kaynağı

Ekim ayında başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Spor kadın futbol takımı hedefini Avrupa olarak belirledi

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Hem gurur hem de umut kaynağı
'te yer alan kadın futbol takımı Spor, başarıları ile kentte gurur kaynağı olup, kız çocuklarına umut oluyor. Son üç yıldır yer aldığı tüm liglerde şampiyon olarak bir üst lige çıkan ALG Spor, şu an yer aldığı birinci ligde de şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor. Kadın futbol takımı, gurur kaynağı oldu. TAKIMDA, ve 'dan 4 oyuncu bulunuyor. Hocalarının verdiği çalışma programına harfiyen uyan kadın futbolcular, sergilediği oyun ise beğeni topluyor. Çalışma azmi ve temposu ile erkek futbolcuları gölgede bırakırken kadın oyuncular, performansı ve tekniği ile de antrenörlerin takdirini topluyor. TAKIMIN kurucusu olan ve maddi manevi her türlü desteği sağlayan Başkan Ali Gözcü, futbol takımını sosyal sorumluluk bilinci ile kurduklarını ifade etti. Hedeflerinin Avrupa olduğunu belirten Gözcü, "Ülkemizde erkek futboluna ilgi çok fazla ama kadın futboluna o kadar ilgi yok. Ciddi alt yapı çalışmalarımız var. Önemli transferlerimiz var" diye konuştu.
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Hem gurur hem de umut kaynağı
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