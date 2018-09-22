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Hırsızlık yaptıktan sonra uyuya kaldı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018
Hırsızlık yaptıktan sonra uyuya kaldı
'da bir apartmandan bisiklet çalan 35 yaşındaki Bayram Şimşek, yan apartmanın bahçesinde uyuya kalınca yakayı ele verdi. Güvenlik kameraları tarafından teşhis edilen ancak suçunu kabul etmeyen zanlı tutuklandı Olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sabah erken saatte bir apartmandan bisiklet çalan Bayram Şişek hırsızlık yaptığı apartmanın yanındaki apartman bahçesinde uyuya kaldı. Bisikletinin çalındığını gören C.İ., durumu polise bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yan apartmanın bahçesinde bisiklet ve yan kesiyle uyuyan bir kişiyi gördü. Polis şüpheliyi uyandırdıktan sonra Şimşek'i gözaltına aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı yapan kişinin Bayram Şimşek olduğunu kesinleştirdi. Sorgulanan Bayram Şimşek, "5 yıldır işsizdim, aynı zamanda aile sorumlarım var. Kalacak yerim olmadığı için sokaklarda yaşıyorum, güvenlik kamerasındaki kişi benim. Polisler beni apartman bahçesinde uyurken yakaladı" dedi. Zanlı tutuklandı.
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Hırsızlık yaptıktan sonra uyuya kaldı
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