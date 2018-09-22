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İlsu Darıcıoğlu yeniden Hatay’da

Giriş Tarihi: 22.9.2018
İlsu Darıcıoğlu yeniden Hatay’da
Bilyoner. com. Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, eski oyuncusu oyun kurucu İlsu Darıcıoğlu'nu yeniden kadrosuna kattı. 2012-2014 yılları arasında Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen İlsu Darıcıoğlu, 4 yıl sonra yeniden Hatay'a döndü. Kariyeri boyunca Kolejliler, Çankaya Üniversitesi, Migros, Ceyhan Belediyesi, TED Kayseri, Tarsus Belediyesi, Samsun Basketbol, Beşiktaş, Ormanspor, Canik Belediyesi, Bornova Beckerspor, Edremit Belediyesi Gürespor takımlarında forma giyen İlsu Darıcıoğlu, Hatay'a döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti. 35 yaşındaki oyuncu, "Hatay'ın başarısı için elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi.
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İlsu Darıcıoğlu yeniden Hatay’da
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