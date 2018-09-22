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Kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı
'da andız meyvesi toplamak için kayalıklara çıkan ve ayağından yaralanan Münevver Gökçe, Cankur ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, olay, Adana'nın Aladağ ilçesi, Değirmencik mevkinde meydana geldi. Münevver Gökçe, pekmez yapımında kullanılan andız meyvesi toplamak için kayalıklara çıktı. Düşerek ayağından yaralanan Gökçe, kayalıklarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Gökçe'yi sedye ile aşağı indirdi. Gökçe daha sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı
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