Kimliğini değiştirmeye gitti, hayatının şokunu yaşadı

Osmaniye
'nin
Kadirli ilçesinde yaşayan Adem Kabaca
, nüfus cüzdanını değiştirmek için gittiği Kadirli Nüfus Müdürlüğünde, parmak izinin başka birinin parmak iziyle aynı olduğu gerekçesiyle nüfus cüzdanının iptal edildiğini öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Özel bir şirkette işçi olarak çalışan 28 yaşındaki Adem Kabaca, büyük bir şaşkınlık içerisinde olduğunu söyledi. Nüfus müdürlüğü yetkilisi Kabaca'ya kendisinden alınan parmak izinin bir başkasına ait parmak iziyle birebir aynı çıktığını, dolayısıyla sistemin de aynı parmak iziyle ikinci bir kişiye nüfus cüzdanı vermeye olanak tanımadığını, muhtemelen biyometrik bir hatanın olduğunu söyledi.