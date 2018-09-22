Koşukavak: Eskişehir deplasmanı zorlu olacak

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1. lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Yalçın Koşukavak
, ligin 6. haftasında yapılacak Eskişehirspor
maçının zorlu bir deplasman olacağını söyledi. Koşukavak, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'un bu sezon bir takım sorunlarla uğraştığını hatırlattı.
Ancak bu sorunların yapılacak deplasman maçlarının kolay olacağı anlamına gelmeyeceğini ifade eden Koşukavak, söz konusu takımları hafife alan ekiplerin puan kayıplarıyla karşılaşabileceğini kaydetti. Eskişehirspor'un bu sezon oynadığı 3 maçı izlediğini belirten Koşukavak, "Eskişehir takımı çok koşan ve mücadele eden bir ekip. Kalitenizi ortaya koyabilmek için en az Eskişehirspor oyuncuları kadar koşup mücadele etmeniz gerekiyor. Eskişehir deplasmanı zorlu. Çünkü Eskişehir taraftarı takımına ciddi bir destek veriyor. Bu destek de oyuncuları ateşleyip rakibin top oynamasına pek izin vermez. O yüzden Eskişehir'de en az rakip oyuncular kadar mücadele edip, kendi oyuncularımızın yeteneklerini sahaya yansıtmamız lazım"
dedi.