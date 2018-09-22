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Mikrogirişimci kadınlardan Başkan Erkoç’a teşekkür

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018
Mikrogirişimci kadınlardan Başkan Erkoç’a teşekkür
Büyükşehir Belediye Başkanı 'un ' ve Huzurlu Gelecek' sloganı ile başlattığı gezi kapsamında bin 250 kadın, 'ne götürüldü. Belediyesi KAMEK bünyesinde mikro kredi kullanan kadınlara yönelik yapılan gezide Afşin İlçesi'nde Eshab-ı Kehf Külliyesi gezdirildi. 'Mutlu Kadınlar Mutlu Aileler ve Huzurlu Gelecek' sloganı ile gerçekleştirilen geziye Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinden 1250 kadın bir hafta boyunca Afşin'deki Eshab-ı Kehf Külliyesine götürüldü. Bu geziden oldukça memnun kalan kadınlar, 'Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç'a Teşekkürler' yazılı döviz açtı.
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Mikrogirişimci kadınlardan Başkan Erkoç’a teşekkür
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