Mikrogirişimci kadınlardan Başkan Erkoç’a teşekkür

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç
'un 'Mutlu Kadınlar Mutlu Aileler
ve Huzurlu Gelecek' sloganı ile başlattığı gezi kapsamında bin 250 kadın, Eshab-ı Kehf Külliyesi
'ne götürüldü. Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi KAMEK bünyesinde mikro kredi kullanan kadınlara yönelik yapılan gezide Afşin İlçesi'nde Eshab-ı Kehf Külliyesi gezdirildi. 'Mutlu Kadınlar Mutlu Aileler ve Huzurlu Gelecek' sloganı ile gerçekleştirilen geziye Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinden 1250 kadın bir hafta boyunca Afşin'deki Eshab-ı Kehf Külliyesine götürüldü. Bu geziden oldukça memnun kalan kadınlar, 'Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç'a Teşekkürler' yazılı döviz açtı.