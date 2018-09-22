Sonbaharda göz alerjilerine dikkat

Gözleri olumsuz etkileyen alerjilerin kaşıntı, sulanma, yanma, kabarma ve tahriş gibi belirtileri olduğunu belirten Dünyagöz Adana'dan Prof. Dr. Hüseyin Öksüz
, "Gözde kızarıklık, yanma, sulanma vb. birçok sonucun ortaya çıktığı alerjik göz nezlesi, ilkbaharda olduğu gibi sonbaharda da gözlerde istenmeyen ve olumsuz etkiler yaşanmasına sebep olabiliyor. Özellikle lens kullananlar, alerjilere karşı çok daha dikkatli olmalılar" diyor. Çevreyle en fazla temas halinde bulunan organlarımızdan olan gözlerimiz de bu durumdan ciddi anlamda olumsuz etkilenebiliyor. Tedavi edilmediği takdirde sinüzit, otit ve astım gibi rahatsızlıklara yol açabilecek olan konjonktivit rahatsızlığı konusunda Op. Dr. Hüseyin Öksüz, "Alerjik konjonktivit en sık gözlemlenen alerjik göz hastalığıdır. Konjonktivit, özellikle çocuklar, gençler ve erkeklerde daha sıklıkla görülmekle beraber, teşhis konulan hastaların büyük bölümünde astım ve alerjik diğer rahatsızlıklara da rastlayabiliyoruz" dedi. Güneş ışınlarının da alerji oluşumunda önemli bir etken olduğunun belirten Prof. Dr. Öksüz, "Gözlerde oluşabilecek pek çok hastalık için en önemli etkenlerden bir tanesi güneş ışınlarıdır. Ultraviyole ışınları sebebiyle oluşabilecek konjonktivit gibi rahatsızlıklardan korunmak için, UV korumalı güneş gözlüğü kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Lens kullanımı da alerjik reaksiyonların oluşma riskini arttıran faktörler arasında yer alıyor" dedi.