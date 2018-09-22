Toplu taşıma araçlarında yolcu kılığında denetim

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü vatandaşların toplu taşıma araçlarında daha güvenli seyahat edebilmeleri için sivil trafik polisi uygulaması başlattı. Bu uygulama kapsamında görevlendirilen iki polis vatandaş gibi duraklardan toplu taşıma araçlarını bekleyip kartlarını basarak binip yolcu kılığında denetleme yapıyor. Trafik polisi sürücülerin duraklarda nizamı durup durmadığını, yolcuları durakta indirip indirmediğini, kırmızı ışık ihlali başta olmak üzere trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Her şeyi büyük bir gizlilikle yapan polis başka bir durakta da iniyor. Ancak polis inmeden önce sürücüye kendisinin polis olduğunu söyleyip sürücünün yaptığı hataları söyleyip uyarıda bulunurken, hata yapmayan sürücülere de teşekkür ediyor.