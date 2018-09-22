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Toplu taşıma araçlarında yolcu kılığında denetim

Toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen trafik polisleri, sürücülerin hatalarını tek tek kayıt ediyor. Bir süre sonra araçtan inen polis hata yapan sürücüyü uyarıyor, hata yapmayanlara ise teşekkür ediyor

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018
Toplu taşıma araçlarında yolcu kılığında denetim
Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü vatandaşların toplu taşıma araçlarında daha güvenli seyahat edebilmeleri için sivil trafik polisi uygulaması başlattı. Bu uygulama kapsamında görevlendirilen iki polis vatandaş gibi duraklardan toplu taşıma araçlarını bekleyip kartlarını basarak binip yolcu kılığında denetleme yapıyor. Trafik polisi sürücülerin duraklarda nizamı durup durmadığını, yolcuları durakta indirip indirmediğini, kırmızı ışık ihlali başta olmak üzere trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Her şeyi büyük bir gizlilikle yapan polis başka bir durakta da iniyor. Ancak polis inmeden önce sürücüye kendisinin polis olduğunu söyleyip sürücünün yaptığı hataları söyleyip uyarıda bulunurken, hata yapmayan sürücülere de teşekkür ediyor.
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Toplu taşıma araçlarında yolcu kılığında denetim
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