Unutursam hatırlat

YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu, bir halk sağlığı sorunu haline gelen alzheimer hastalığının, günümüzde yaşlanan toplumlarla birlikte yıllar içinde arttığını, 65 yaş üstü her sekiz kişiden birinde, 85 yaş üstü ise her iki kişiden birinde görüldüğünü, 21 Eylül'ün tüm dünyada alzheimer günü olarak kabul edilip, bu tarihte farkındalığı artırmak için çeşitli aktiviteler düzenlendiğini belirtti. Unutkanlık her yaştan kişinin sık bir yakınmasıdır. Her toplumda olduğu gibi toplumumuzda da unutkanlıktan yakınan kişiler en çok da Alzheimer hastalığından endişe etmektedir. Ancak akılda tutulmalıdır ki, unutkanlıktan yakınan kişilerin büyük bir kısmını da tedavi edilebilir sebepler oluşturmaktadır ve unutkanlık hastaları titizlikle değerlendirilmelidir.