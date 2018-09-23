380 bin lira değerindeki makam aracı 192 bine gitti

BELEDİYENİN akaryakıt ve reklam borcunu ödemediği için icralık olan CHP'li Karataş İlçe Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal'ın makam aracı 192 bin 250 lira karşılığında icra yoluyla satıldı. Belediye binasının otoparkında gerçekleşen ve 380 bin lira değerle satılığa çıkarılan 01 KB 476 plakalı Jeep ismi açıklanmayan bir şirket tarafından alacağına karşılık satın alındı.

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Satılığa çıkarılan araç için ihale belediyenin otopark binasında gerçekleşti. Saat 14.00'de başlayan ihale saat 14.10'de bitti. İhale sonucunda başkan Boğaçhan Ünal'ın kullandığı makam araçlarından biri borçlusu olduğu şirket tarafından alındı. Otoparkta bekletilen araç yeni sahibi tarafından alınıp götürüldü. Bu arada Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, icradan satılan aracın kendisinin makam aracı olmadığını iddia ederek, "Aracı kamu hizmetlerinde kullanıyorduk. Benden önceki yönetimin akaryakıt ve reklam borcundan dolayı araca icra geldi ve satılığa çıkarıldı. Bu borç kesinlikle benim dönemimde yapılan borç değil" demişti.