Adana Basketbol sağlık sponsorunu buldu

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Süper liginde mücadele edecek olan Adana
Basketbol, özel bir hastane ile sağlık sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı. İmzalar atılırken takım doktorluğunu Opr. Dr Yusuf Ünal üstlendi. Kulüp Başkanı Mehmet Işıkay amaçlarının Adana'yı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyleyerek sağlık konusunda kulübe verdiği desteklerden dolayı hastane yönetimine teşekkür etti. Sağlık konusunda Adana'nın en önemli kuruşlarından birisi işe anlaştıklarını belirten Işıkay, "Yeni bir takım olmamıza rağmen kamuoyundan destek görmeye devam ediyoruz" dedi.