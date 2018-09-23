Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Adana’da 15 yaşındaki çocuğu muhtarlık yarışı için vurdular

’da 15 yaşındaki çocuğu muhtarlık yarışı için vurdular

Enes’in durumunun kritik olduğunu ve hiçbir şey yiyemediğini belirten halası , saldırıyı yapanların aynı köyden akrabalarını olduğunu söyledi. Fatma Özbulut, muhtarlık seçimlerinde yaşanan bir anlaşmazlıktan dolayı husumetin olduğunu belirterek, öldürmek için saldırdıklarını, Enes’e de saldırıdan sonra kan nakledildiğini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Adana’da 15 yaşındaki çocuğu muhtarlık yarışı için vurdular
ADANA'NIN Kozan ilçesinde evlerinin çardağında uyuyan 15 yaşındaki çocuğun, muhtarlık yarışından dolayı yapılan pompalı tüfekle yapılan saldırıda yaralandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi, Karapınar mevkisinde meydana gelen olayda evinin çardağında uyuyan Enes Özbulut (15), motosikletli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Özbulut'un hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan Enes'in amcası Ali Özbulut, 3 yıllık husumetin muhtarlık yüzünden olduğunu belirterek, "Durmadan kardeşimin evine, arabasına silahla saldırıyorlar. Bu sefer de küçük oğlunu vurdular. Enes'in ayağı yaralı. Çocuğun bacağındaki sinirler, damarlar hep kesilmiş" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da 15 yaşındaki çocuğu muhtarlık yarışı için vurdular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN