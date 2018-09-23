Adana’da 15 yaşındaki çocuğu muhtarlık yarışı için vurdular

ADANA'NIN
Kozan ilçesinde evlerinin çardağında uyuyan 15 yaşındaki çocuğun, muhtarlık yarışından dolayı yapılan pompalı tüfekle yapılan saldırıda yaralandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi, Karapınar mevkisinde meydana gelen olayda evinin çardağında uyuyan Enes Özbulut (15), motosikletli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana
Şehir Hastanesi'ne sevk edilen
Özbulut'un hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan Enes'in amcası Ali Özbulut, 3 yıllık husumetin muhtarlık yüzünden olduğunu belirterek, "Durmadan kardeşimin evine, arabasına silahla saldırıyorlar. Bu sefer de küçük oğlunu vurdular. Enes'in ayağı yaralı. Çocuğun bacağındaki sinirler, damarlar hep kesilmiş" diye konuştu.