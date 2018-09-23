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’da örnek barınma merkezi

’da Suriyeli misafirlerin kaldığı Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi, misafirlerine sunduğu imkanlarla göz kamaştırıyor

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018
'ın Altınözü ilçesinde bulunan Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi, Suriye'de 7 yıldan bu yana yaşanan iç savaştan kaçarak 'ye gelen 8 bin 500 Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezinin, dünyaya örnek bir modern yerleşim yeri olduğunu belirten Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Suriyelilerin 140 bin metrekare alanda kurulu 2 bin 50 konteyner da hayatlarını sürdürdüklerini belirtti. EKSİKLER GİDERİLDİ
in eksiklerini giderdiklerini belirten Uygur, "Misafirlerimizi konuk ettiğimiz konteyner kentte berber, kuaför, terzi, ayakkabı, telefon tamircisi gibi eksikler vardı. Bu eksikleri kentte kurduğumuz pasajla tamamladık. Pasajda 14 tane küçük işletme bulunuyor. Bu işletmeleri yine Suriyeliler işletiyor. Merkezimizde Halı dokuma, Kuaför, Gelinlik, Resim, Mozaik, Gitar, Bağlama kursları açıldı" dedi
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Hatay’da örnek barınma merkezi
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