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İSG-SEN tanıtım toplantısı yapıldı

Giriş Tarihi: 23.9.2018
İSG-SEN tanıtım toplantısı yapıldı
İŞ Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikasının tüm 'de düzenlediği geniş katılımlı toplantıların 4'üncüsü 'da organize edildi. İSGSEN İstanbul, , 'un ardından Adana'daki geniş katılımlı toplantısını Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenledi. Başkan Sayar, katılımcıların sorularını yanıtladı. İş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda İSGSEN Genel Başkanı İrfan Sayar meslektaşlarına hedef ve amaçlarını anlattı. İş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının 200 yüz bin kişiye ulaştığını ve bir çatı altında tek ses olmanın önemini anlatan Sayar, sendikalaşmanın ve sendikaya üye olmanın anayasal bir hak olduğunu belirtti.
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İSG-SEN tanıtım toplantısı yapıldı
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