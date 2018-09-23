Köylerde nar ekşisi telaşı

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tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın mutfak kültüründe, meze ve salatalarının vazgeçilmez lezzeti olan nar ekşisinin yapım telaşı köylerde başladı. Altınözü ilçesinin bereketli topraklarında yetişen nar çeşitlerinin toplanması ile başlayan nar ekşisinin serüveni zahmetli bir biçimde sirkelenmesi, özel yapım makine ile nar suyunun elde edilmesi ve odun ateşinde pişirilmesi ile son buluyor. Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'nde oturan Mehmet Özdemir, nar ekşisinin yapılışını şöyle anlattı. "Aile bireylerimiz ile topladığımız narları geleneksel biçimde sirkelemek üzere evimize getiriyoruz" dedi.