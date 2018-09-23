Nuri Çomu Vakfı, aşure kazanında birlik, beraberlik ve kardeşliği pişirdi

ÇOMU
ailesi tarafından önceki yıllarda da Adana
Tren Garı, Adana Ulu Camii'nde ve birçok farklı mekanda gerçekleştirilerek geleneksel hale getirilen aşure etkinliği, bu yıl da Nuri Çomu
Camii'nde yapıldı. Cuma namazı çıkışında İl Müftüsü Hasan Çınar'ın yaptığı duanın ardından cemaate aşure dağıtıldı. Aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aşure etkinliğinin bir aile geleneğine dönüştüğünü belirten Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Çomu, "Halk arasında Aşure Günü
olarak da bilinen Muharrem ayının 10'uncu günü, tarih boyunca birçok peygamberin kurtuluşa ermesi sebebiyle sevinç günü iken, Kerbela hadisesi nedeniyle aynı zamanda bir matem günüdür. Tüm bu değerleri hatırlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla aşure kazanımızda İl Müftümüz, STK Temsilcilerimiz ve Vakfımız Banisi Nuri Çomu Bey ile el birliği içerisinde aşuremizi karıştırarak, birlik ve beraberliğin önemine atıfta bulunduk" diye konuştu.