Tezcan: Adana’ya gerçek hizmeti vereceğiz

AK
Parti Adana
Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Mahmut Tezcan, Adana'ya hizmet için yola çıktıklarını belirtti. Tezcan, "Ortak bir akıl kullanarak, gönülleri kazanarak ortak sevdamız Adana'mızı başarıdan başarıya kavuşturacağız. Seçim
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Adanamızın yıllardır özlemle çektiği projeleri hayata geçireceğiz" dedi. Tezcan "Özellikle kadın ve çocuklarımızın birlikte kaliteli zaman geçireceği içinde çay bahçeleri, havuzlar, kreş ve park alanları olan kampüsler inşa edeceğiz. Her mahallemize kuracağımız bu kompleks yapılar en modern imkanlarla yapılarak Türkiye
Cumhuriyeti Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın da söylediği üzere ücretsiz ikramlarımızı halkımıza dağıtacağımız mekanlar olacak" dedi.