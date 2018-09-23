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Tezcan: ’ya gerçek hizmeti vereceğiz

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Tezcan: Adana’ya gerçek hizmeti vereceğiz
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Mahmut Tezcan, Adana'ya hizmet için yola çıktıklarını belirtti. Tezcan, "Ortak bir akıl kullanarak, gönülleri kazanarak ortak sevdamız Adana'mızı başarıdan başarıya kavuşturacağız. çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Adanamızın yıllardır özlemle çektiği projeleri hayata geçireceğiz" dedi. Tezcan "Özellikle kadın ve çocuklarımızın birlikte kaliteli zaman geçireceği içinde çay bahçeleri, havuzlar, kreş ve park alanları olan kampüsler inşa edeceğiz. Her mahallemize kuracağımız bu kompleks yapılar en modern imkanlarla yapılarak Cumhuriyeti Başkanımız 'ın da söylediği üzere ücretsiz ikramlarımızı halkımıza dağıtacağımız mekanlar olacak" dedi.
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Tezcan: Adana’ya gerçek hizmeti vereceğiz
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