Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Atatürk Eğitim Fakültesi, yeni akademik döneme hazır

, yeni akademik döneme hazır

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Atatürk Eğitim Fakültesi, yeni akademik döneme hazır
YAKIN Doğu Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. , fakültelerinin 2018-2019 akademik yılına dinamik ve yetkin akademik kadrosu yanında yeni bir vizyonla hazır olduklarını açıkladı. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile ilgili önemli bilgiler veren Dekan Prof. Dr. Hakkı Mirici, topluma faydalı ve insani değerleri bilen bireyler yetiştirmek istediklerini söyledi. YÖK ve YÖDAK tarafından onaylı programları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en köklü Eğitim Fakültesi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Mirici, uluslararası niteliklere sahip öğretim üyeleriyle kaliteli, çağdaş bir eğitim vereceklerini belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk Eğitim Fakültesi, yeni akademik döneme hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN