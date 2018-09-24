Atatürk Eğitim Fakültesi, yeni akademik döneme hazır

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Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Hakkı Mirici
, fakültelerinin 2018-2019 akademik yılına dinamik ve yetkin akademik kadrosu yanında yeni bir vizyonla hazır olduklarını açıkladı. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile ilgili önemli bilgiler veren Dekan Prof. Dr. Hakkı Mirici, topluma faydalı ve insani değerleri bilen bireyler yetiştirmek istediklerini söyledi. YÖK ve YÖDAK tarafından onaylı programları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en köklü Eğitim Fakültesi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Mirici, uluslararası niteliklere sahip öğretim üyeleriyle kaliteli, çağdaş bir eğitim vereceklerini belirtti.