Ateşle oynuyor

Spor Toto 1. Lig'in 6. Haftasında evinde Boluspor'a 2-1 mağlup olan Adanaspor galibiyet hasretine son veremedi. Ligin başından bu yana üç puana hasret kalan turuncu-beyazlı ekipte teknik direktör Cihat Arslan, "Karşımızda iyi bir takım vardı ama bizim de Adanaspor olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyordum. Maç öncesi hissettiklerimiz düşüncelerimiz ve çalışmalarımız sahada içerisinde gerçekleşmedi" dedi. Sahada öz güveni bulamadıklarını ve çok komik bir gol yediklerini belirten Arslan, "Kone'nin başı döndü erken değiştirmek zorunda kaldık. İlk golden sonra da kırılma yaşadık sonrasında da hatalar yaptık ve öz güvenimiz gitti. Ardından 2-0 oldu 2-1'i yakaladık ama maçın gidişatını değiştirecek ne tempo vardı, ne de oyun vardı. Yani bu maç değişmezdi. Bize de geçmiş olsun, üzücü ama gerçek" diye konuştu.



İNŞALLAH HAMİLE DEĞİLDİR!

Bu arada teknik direktör Cihat Arslan, Türk futbol tarihine geçecek bir açıklama yaptı. Arslan, sakatlanarak maçın 39. dakikasında yerini Robert Feczesin'e bırakan Famoussa Kone'yle ilgili konuştu. Cihat Arslan, Kone'nin durumunu "Başı dönüyordu, oyundan çıktı. Durumu nasıl?" sözleriyle soran beIN Sports muhabirine "İnşallah hamile değildir" cevabını verdi.