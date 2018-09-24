Bir porsiyon lahmacun en az 12 adet

TÜRKİYE
genelinde ana yemeklerden önce atıştırmalık olarak ikram edilen, Mersin
'in Tarsus ilçesinde ise lahmacun denildiğinde tek akla gelen çeşit olan "fındık lahmacun", bir porsiyonda 12-15 adet servis ediliyor. Kültür ve inanç turizmiyle önce çıkan, 330 bini aşkın nüfusuyla da birçok ilden daha kalabalık olan Mersin'in Tarsus ilçesi, Akdeniz
, Girit, Arap, Türkmen ve Yörük mutfaklarından yansıyan çeşitli lezzetleri barındırıyor. İlçede, adını hamurunun üzerine konulan malzeme miktarından alan "fındık lahmacun" ise öne çıkan lezzetler arasında bulunuyor. Boyutunun küçüklüğü dolayısıyla kimilerinin "bardak altı" adıyla da andığı fındık lahmacunun içi, kıymanın soğan, domates ve kırmızı biberle harmanlanıp, baharatlar ilave edilmesiyle hazırlanıyor.