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Ekonomiye katkı sağlayan herkesin yanındayız

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Ekonomiye katkı sağlayan herkesin yanındayız
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Hacı Sabancı 'nde faaliyet gösteren Beta Trafo, Tezkim Tarımsal Kimya ve Apro Alüminyum Profil Firmalarını ziyaret etti. Vali Demirtaş, firma yöneticilerinden tesislerin makine ve ekipmanlarına yönelik genel durumu, ve ihracat rakamları ve üretim kapasiteleri hakkında bilgi aldı. AOSB Başkanı Bekir Sütçü'nün de hazır bulunduğu ziyaret ve incelemeleri sırasında firma yöneticilerinden üretim, ekipman, istihdam, AR-GE ve ihracat konularında bilgiler alan Demirtaş, kent, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm işadamlarının yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.
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Ekonomiye katkı sağlayan herkesin yanındayız
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