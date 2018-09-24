Ekonomiye katkı sağlayan herkesin yanındayız

ADANA
Valisi Mahmut Demirtaş, Adana
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
'nde faaliyet gösteren Beta Trafo, Tezkim Tarımsal Kimya ve Apro Alüminyum Profil Firmalarını ziyaret etti. Vali Demirtaş, firma yöneticilerinden tesislerin makine ve ekipmanlarına yönelik genel durumu, istihdam
ve ihracat rakamları ve üretim kapasiteleri hakkında bilgi aldı. AOSB Başkanı Bekir Sütçü'nün de hazır bulunduğu ziyaret ve incelemeleri sırasında firma yöneticilerinden üretim, ekipman, istihdam, AR-GE ve ihracat konularında bilgiler alan Demirtaş, kent, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm işadamlarının yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.