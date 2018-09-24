Erdemli’nin ilk su parkı ve yüzme havuzu hizmette

ERDEMLİ Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ulusal ve yerel basında görevli basın mensupları ile birlikte Erdemli'ye kazandırılan tesisler ve yapımı tamamlanarak hizmete giren belediye çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tollu, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

BÜYÜK DEĞİŞİM

Şehrin her noktasında hem fiziki olarak hem de sosyal olarak çok büyük çalışmalar içerisinde olduklarını belirten Başkan Tolu, bunun neticesinde Erdemli'de gelişme bakımından son büyük değişimlerin yaşandığına dikkat çekti.

SOSYAL PROJELER

Harıl harıl çalışarak dev yatırımlar yapıp Erdemli'ye değer kattıklarını belirten Tollu, hayata geçirdikleri sosyal projelerle toplumun her kesimine ulaştıklarını, insana dokunduklarını ve vatandaş odaklı çalıştıklarını söyledi.