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’nin ilk su parkı ve yüzme havuzu hizmette

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
Erdemli’nin ilk su parkı ve yüzme havuzu hizmette

ERDEMLİ Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ulusal ve yerel basında görevli basın mensupları ile birlikte 'ye kazandırılan tesisler ve yapımı tamamlanarak hizmete giren belediye çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tollu, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

BÜYÜK DEĞİŞİM
Şehrin her noktasında hem fiziki olarak hem de sosyal olarak çok çalışmalar içerisinde olduklarını belirten Başkan Tolu, bunun neticesinde Erdemli'de gelişme bakımından son büyük yaşandığına dikkat çekti.

SOSYAL PROJELER
Harıl harıl çalışarak dev yatırımlar yapıp Erdemli'ye değer kattıklarını belirten Tollu, hayata geçirdikleri sosyal projelerle toplumun her kesimine ulaştıklarını, insana dokunduklarını ve vatandaş odaklı çalıştıklarını söyledi.

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Erdemli’nin ilk su parkı ve yüzme havuzu hizmette
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