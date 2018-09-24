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Ev sahibini öldüren katil zanlısı tutuklandı

Gürültü nedeniyle ev sahibini öldüren ve 2 kişiyi de yaralayan katil zanlısı , polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Ev sahibini öldüren katil zanlısı tutuklandı
'İN Tarsus ilçesinde, gürültü nedeniyle tartıştığı ev sahibinin üzerine pompalı tüfek ile ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan (31), tutuklandı. Olay önceki gün 676 Sokak'ta meydana geldi. Ev sahibi (41), iddiaya göre kiracısı Hasan Saray ile gürültü nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Saray, pompalı tüfekle ev sahibi ve ailesine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Bülent İzollu, eşi Hanım
İzollu (30) ve kızları Gülüşah İzollu (7) çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan , hayatını kaybetti. Bülent İzollu ile kızının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olaydan sonra katil zanlısı Hasan Saray, Mersin'in Toroslar ilçesinde otoban gişelerinde polis tarafından suç aleti pompalı tüfekle yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Hasan Saray, tutuklandı.
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Ev sahibini öldüren katil zanlısı tutuklandı
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