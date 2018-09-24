Ev sahibini öldüren katil zanlısı tutuklandı

MERSİN
'İN Tarsus ilçesinde, gürültü nedeniyle tartıştığı ev sahibinin üzerine pompalı tüfek ile ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan Hasan Saray
(31), tutuklandı. Olay önceki gün Barbaros Mahallesi
676 Sokak'ta meydana geldi. Ev sahibi Bülent İzollu
(41), iddiaya göre kiracısı Hasan Saray ile gürültü nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Saray, pompalı tüfekle ev sahibi ve ailesine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Bülent İzollu, eşi Hanım
İzollu (30) ve kızları Gülüşah İzollu (7) çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan
yaralılardan Hanım İzollu
, hayatını kaybetti. Bülent İzollu ile kızının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olaydan sonra katil zanlısı Hasan Saray, Mersin'in Toroslar ilçesinde otoban gişelerinde polis tarafından suç aleti pompalı tüfekle yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Hasan Saray, tutuklandı.