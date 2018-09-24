Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Futbol şöleninde çeyrek finalistler belli oldu

şöleninde çeyrek finalistler belli oldu

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Futbol şöleninde çeyrek finalistler belli oldu
ŞEHITKAMIL Belediyesinin organizasyonluğunda gerçekleştirilen Eski Köyler Yeni Mahaller Turnuvası'nda çeyrek finalistler belli oldu. Büyük mücadele vererek son 8'e kalan takımlar, futbol sahalarında büyük sevinç yaşadı. Toplam 6 mahallede oynan ve 32 farklı takımın mücadele verdiği 600 sporcunun turnuvayı birinci tamamlamak için mücadele ettiği organizasyonda çeyrek final kapısını aralayan mahalle takımları, Battal Mahallesi, Karacaburç Mahallesi, Atabek Mahallesi, Dülük Mahallesi, Yamaçoba Mahallesi, Cerityeniyapan Mahallesi, Bedir Mahallesi ve Bağbaşı Mahallesi oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Futbol şöleninde çeyrek finalistler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN