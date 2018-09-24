Futbol şöleninde çeyrek finalistler belli oldu

ŞEHITKAMIL
Belediyesinin organizasyonluğunda gerçekleştirilen Eski Köyler Yeni Mahaller Futbol
Turnuvası'nda çeyrek finalistler belli oldu. Büyük mücadele vererek son 8'e kalan takımlar, futbol sahalarında büyük sevinç yaşadı. Toplam 6 mahallede oynan ve 32 farklı takımın mücadele verdiği 600 sporcunun turnuvayı birinci tamamlamak için mücadele ettiği organizasyonda çeyrek final kapısını aralayan mahalle takımları, Battal Mahallesi, Karacaburç Mahallesi, Atabek Mahallesi, Dülük Mahallesi, Yamaçoba Mahallesi, Cerityeniyapan Mahallesi, Bedir Mahallesi ve Bağbaşı Mahallesi oldu.