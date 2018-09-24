Şehitkamil’in çevre projelerini anlattılar

ŞEHİTKAMİL Belediyesi
, Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında açtığı stant ile uyguladığı geri dönüşüm
konulu çevre projelerini halka anlattı. Stantta, MÖP, E-MÖP ve 'Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla uygulanmaya başlanan Giysi Kumbaraları projelerine ilişkin detaylı bilgiler verildi. Uyguladığı çevreci projeler ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen Şehitkamil Belediyesi, geri dönüşüm projelerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak adına faaliyetlerini sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi, hayata geçirdiği MÖP, E-MÖP ve 'Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla uygulanmaya başlanan Giysi Kumbaraları projelerinin işleyişini ve faydalarını halka anlattı. Standı çocuklarıyla birlikte ziyaret eden ve bilgi alan ebeveynler, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geri dönüşüm projelerinin maketleri daha çok çocukların dikkatini çekti. Standı ilgiyle inceleyen çocuklar, akıllarına takılan soruları sordular, aldıkları cevaplarla yeni bilgiler öğrendiler.