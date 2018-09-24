TSYD Adana’dan spor fotoğrafları sergisi

TÜRKİYE
Spor Yazarları Derneği (TSYD
) Adana
Şubesi'nin düzenleyeceği "Spor Fotoğrafları" konulu sergi sezonun ilk yarısı tamamlandıktan sonra açılacak. Dernekten yapılan açıklamada gerek TSYD üyesi gerekse spor muhabirlerinin ilk yarıda çektikleri futbol ve sporun tüm branşındaki fotoğrafların baskıya uygun halde dernek müdürlüğüne teslim edilmesi istenildi. Fotoğraflar belirlenecek olan jüri tarafından değerlendirilecek ve sergilenmeye değer görülenler açılacak sergiyle tanıtılacak. TSYD Adana Şube
Başkanı Kurtul Çakın, "Yağmurda, çamurda, soğukta, sıcakta fedakarca saha içerisinde görev yapan foto muhabiri arkadaşlarımız önemli bir görevi yerine getiriyor. Çektikleri fotoğraflar spor sayfalarını süslüyor. Bu yıldan geçerli olmak üzere gerek sezon aralarında gerekse sezon bitiminde sergilenmeye değer görülen fotoğraflarını düzenleyeceğimiz sergide kamuoyuyla paylaşacağız. Fotoğraflar kanvas baskı olarak büyük ebatta yapılacak ve sergilenecek" dedi.