Görme engeli Özcan’ın piyano tutkusu

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yaşayan yüzde 90 görme engelli 13 yaşındaki Özcan Ekrem Yılmaz, onlarca video dinleyerek hayallerini gerçekleştirip piyano çalmayı başardı. Müzik öğretmeninden aldığı eğitimle de kendini geliştiren Ekrem, ünlü bir piyanist olmayı hedefliyor. Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu 8. sınıf öğrencisi Yılmaz, annesinden 1,5 yıl boyunca kendisine org almasını istediğini belirterek, "Bir marketten org aldık. Kendi kendime ve 2 elle çalmayı kavradım. Okuldaki hocam 2 elle çaldığımı görünce 'tamam artık okuldaki piyanonun başına oturup çalabilirsin' dedi" diye konuştu. Görme engeline rağmen piyanoda kendini çok geliştirdiğini söyleyen Yılmaz, "Hayalim piyanist olmak. Kendime ait dijital piyanom olsun istiyorum. Olursa çok mutlu olurum çünkü bizim piyano almaya imkanımız yok" dedi. Okulun müzik öğretmeni Caner Keser de Özcan Ekrem Yılmaz'ın çok heyecanlı ve istekli bir öğrenci olduğunu kaydederek, "Onu güzel sanatlara konservatuvara hazırlıyoruz. Büyük bir olasılıkla da kazanacak. Çok geliştirdi kendisini ve artık org yeterli gelmiyor kendisine. Hayırseverlerin desteğini bekliyoruz" dedi.