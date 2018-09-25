Heykeltıraş Tekman’ın eseri, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde

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Kıbrıslı Türk Heykeltıraş Şinasi Tekman'ın çok önemli bir eseri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi
nde yerini aldı. Yakın Doğu Üniversitesi'nde kurulan ve 14 Türk Devleti'ne mensup ressamların önemli eserlerinin yer alacağı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 27 Eylül'de törenle açılıyor. Müzeye Kıbrıs Türk tarihinin ilk heykeltıraş'ı olarak bilinen Şinasi Tekman'ın çok önemli bir eseri oğlu gazeteci-yazar Ali Tekman tarafından hediye edilerek, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel'e takdim edildi. Özellikle ağaçtan oyma heykelleriyle tanınan, 2005 yılında vefat eden ilk Kıbrıs Türk Heykeltıraş Şinasi Tekman'ın surat tasviri ile yapılmış ağaç oyma heykeli Kıbrıs Modern Sanat Müzesine hediye edildi. Heykeltıraş Şinasi Tekman'ın oğlu gazeteci-yazar Ali Tekman tarafından müzeye hediye edilen ağaç oyması heykelin müzeye teslimi sırasında duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dr. Suat İ.Günsel, toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak, sanat ve sanatçıya verilen değerin artmasında rol oynayacak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin sanatseverlerin yeni sanat duraklarından biri olacağını söyledi. Günsel, "Kıbrıs Modern Sanat Müzemiz hem düşünce ve duygu hem de mekan olarak geçmişimizle bugünümüzü ve geleceğimizi birbirine bağlayacak bir projedir. Kıbrıs Türk sanatının ülke ve dünyaya tanıtılmasında etkin bir rol oynayacak olan müzenin bir yandan halka ve sanatçılara Kıbrıs Türk sanatlarının tanıtımını sağlarken diğer yandan ülkemiz sanatçılarına kendi yarattıkları sanat eserlerini sergileme imkanı sunacaktır" dedi. Günsel, bu bağlamda Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Denizcilik Müzesi ile Milli Tarih Müzesi aynı bölgede toplanarak halkımıza sunulacaktır" dedi.