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Kokudan evlerine giremiyorlar

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018
Kokudan evlerine giremiyorlar
ADANA'NIN Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1886 sokakta oturan vatandaşlar, lağım sularının taşıp evlerine girmesi yüzünden zor anlar yaşıyor. Kokudan dolayı evlerine giremeyen vatandaşlar, "Yetkili yerleri günlerdir arıyoruz. Yaşadığımız sıkıntıya çözüm bekliyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Kanalizasyona döşenen borularının çaplarının küçük olması nedeniyle lağımın taştığını söyleyen Kadir Mutçuoğlu, "Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız" dedi. Sabah Şu ise, "Şu an mahalleli dışarı oturuyor" diye konuştu.
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Kokudan evlerine giremiyorlar
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