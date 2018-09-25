Kokudan evlerine giremiyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1886 sokakta oturan vatandaşlar, lağım sularının taşıp evlerine girmesi yüzünden zor anlar yaşıyor. Kokudan dolayı evlerine giremeyen vatandaşlar, "Yetkili yerleri günlerdir arıyoruz. Yaşadığımız sıkıntıya çözüm bekliyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Kanalizasyona döşenen borularının çaplarının küçük olması nedeniyle lağımın taştığını söyleyen Kadir Mutçuoğlu, "Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız" dedi. Sabah Şu ise, "Şu an mahalleli dışarı oturuyor" diye konuştu.