M1 Adana’da açıkhava sinema keyfi başladı

M1
Adana AVM'de açıkhava sinema keyif başladı. 13 Ekim'e kadar sürecek olan hafta sonu Açıkhava Sineması etkinlikleri eğlenceli, komik filmleri Adanalılarla buluşturacak. Yıldızlar altında sinema keyfinde 28 Eylül'de Deli Dumrul, 29 Eylül'de Sen Kiminle Dans Ediyorsun , 5 Ekim'de Aile Arasında, 6 Ekim'de Deliha, 12 Ekim'de Düğüm Salonu , 13 Ekim'de Cici Babam filmleri saat 20.00'de izleyici ile buluşacak. M1 Adana
Alışveriş Merkezi Müdürü; Yalçın Öz, "M1 Adana AVM'de 18 yıldan bu yana eğitici ve aynı zamanda eğlendirici aktiviteler ile halkımızı buluşturduk. Ücretsiz Açıkhava Sinema gösterimlerinin de geçtiğimiz yıllarda ziyaretçilerimiz tarafından yoğun katılım ile birlikte büyük bir ilgi görmesi bizi mutlu etti. Bu yıl gerçekleştirilecek olan etkinliklere Tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.