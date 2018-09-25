Mavi Şimşeklerin rakibi Yeni Orduspor

Spor Toto 1. Lig
'de dolu dizgin ilerleyen Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur
maçına kilitlendi. Bugün saat 20.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı
'nda Yeni Orduspor
'u konuk edecek olan mavi-lacivertli ekip hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hakan Kutlu
tüm oyuncularına 'hazır olun'
emri verdi. ANDERSON KADROYA GİRECEK KUPAYI
önemsediklerini söyleyen Kutlu, "Taraftarımızın karşısına kazanmak için çıkacağız. bundan kimsenin kuşkusu olmasın"
diye konuştu. Kutlu
'nun Anderson
'a bugünkü mücadelede forma şansı vereceği öğrenildi. Adana Demirspor-Yeni Orduspor
karşılaşmasını Murat Erdoğan, Ahmet Şimşek
ve Ali Tuna
üçlüsünün yöneteceği açıklandı.