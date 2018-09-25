Mavi Şimşeklerin rakibi Yeni Orduspor

BUGÜN NELER OLDU

'de dolu dizgin ilerleyenmaçına kilitlendi. Bugün saat 20.30'da'nda'u konuk edecek olan mavi-lacivertli ekip hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktörtüm oyuncularınaemri verdi.önemsediklerini söyleyen Kutlu,diye konuştu.'nun'a bugünkü mücadelede forma şansı vereceği öğrenildi.karşılaşmasınıveüçlüsünün yöneteceği açıklandı.