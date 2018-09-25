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Mavi Şimşeklerin rakibi Yeni Orduspor

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Mavi Şimşeklerin rakibi Yeni Orduspor
Spor Toto 1. Lig'de dolu dizgin ilerleyen Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçına kilitlendi. Bugün saat 20.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Yeni Orduspor'u konuk edecek olan mavi-lacivertli ekip hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hakan Kutlu tüm oyuncularına 'hazır olun' emri verdi.

ANDERSON KADROYA GİRECEK
KUPAYI önemsediklerini söyleyen Kutlu, "Taraftarımızın karşısına kazanmak için çıkacağız. bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu. Kutlu'nun Anderson'a bugünkü mücadelede forma şansı vereceği öğrenildi. Adana Demirspor-Yeni Orduspor karşılaşmasını Murat Erdoğan, Ahmet Şimşek ve Ali Tuna üçlüsünün yöneteceği açıklandı.
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Mavi Şimşeklerin rakibi Yeni Orduspor
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