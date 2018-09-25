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Melih ABİ: Konteynırların daha temiz olması lazım

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Melih ABİ: Konteynırların daha temiz olması lazım

konteynırlarını iyi kullanmıyoruz.
Dolup taştığı için görüntü çirkinleşiyor.
O kadar çirkinleşiyor ki çöp atarken bile iğreniyorsunuz.
Fotoğraf çeken okurumuz konteynırların temiz olması gerektiğini söylüyor.
"Nerdeyse her çöp kutusunun çevresi bu şekilde kirli.
Yayalar çöp kutularının yaydığı ağır pis koku sebebiyle yanından nefes almadan geçiyoruz" diyor.
Çöp konteynırları yeniden boyanmalı,
Hatta temizlenmeli.
Hijyen olmalı.
Bilmem anlatabildim mi?

***

Çamlıyayla-Belçınar'ın yolları felaket

BELÇINAR mahallesi, Ulumeresin yolları berbat.
Çamlıyayla sakinleri "Bu yıl tozdan çok çektik.
Astım hastalarımız var, nefes alamadılar.
Yaşlılarımız zor anlar yaşadı.
Yaylaya oksijen almak için çıkarız.
Ama tozlar nefesimizi kesti.
Su sıkıntısı var.
Temizlik ise hiç yok" diyorlar.
Bu seneden geçti demeden yolun ve suyun yapılması şart.
Haksız mıyım beyler.

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Melih ABİ: Konteynırların daha temiz olması lazım
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