Minik Azra’nın eşyalarını koklayarak hasret gideriyor

MERSİN'İN
Tarsus ilçesinde boşandığı eşinin kızını göstermemek için Niğde
'ye gönderdiğini söyleyen baba, sağlığından endişe ettiği 4 yaşındaki kızı Azra'nın fotoğraflarını öpüp eşyalarını koklayarak hasret gideriyor. Mersin
'in Tarsus ilçesinde yaşayan Soner Sarılar, küçük kızı Azra Sarılar'ın ayrıldığı eşi İnayet A. (28) tarafından kendisine gösterilmediğini ve zorluklar çıkardığını ifade etti. Sarılar, Kızı Azra'nın fotoğrafını öpüp eşyalarını koklayarak hasretini gideriyor. Eşiyle yaklaşık 6 yıldır evli olduklarını son 1 yıldır da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılma kararı aldıklarını belirten Sarılar, "Bu süre zarfında mahkeme bana çocuğumu görme kararı verdi. Mahkeme her ayın 1. ve 3. haftası çocuğumu görme hakkı sundu bana, fakat buna rağmen çocuğumu bana göstermemek için, eşimin ikametgahı Tarsus'ta olmasına rağmen ve Tarsus'ta çalışmasına rağmen çocuğumu Niğde'ye yollamış, Niğde'de çocuğuma kendisi de bakmıyor teyzesi bakıyor. Bana çocuğumu görmek için Niğde'ye gel dediler. İlkinde gittim evde bulamadım, eşimi aradım zorla ulaştım kendisine ve daha sonra Niğde'ye tekrar gittim. Çocuğumu gördüm son olarak, çocuğum bana seni çok özledim, annemi çok özledim. Annem nerede, sen neredesin baba diye bana haykırdı. Çocuğumun bacaklarında yaralar gördüm. Böcekler ısırmış, çocuğumun haline çok üzüldüm. Niğde'de kızıma teyzesinin baktığını ben kendi gözlerimle gördüm. Belki eski eşimin kendisi bile çocuğumu uzun zamandır görmüyor. Belki de görmeye bile gitmiyor. Yani ben çocuğumun sağlığından şüphe duymaya başladım" dedi.