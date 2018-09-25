Niğde Ankara otoyolu 2020’de hizmete girecek

AK
Parti Niğde
Milletvekili Selim Gültekin, Niğde-Ankara
otoyolunun 2020 yılında tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi. Gültekin Ankara- Niğde arasındaki güzergah tamamlandığında mesafenin kısalacağını ve sürücülerin otoyol konforunda kesintisiz yol alacağını kaydetti. 275 kilometresi anayol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki projenin bedelinin yaklaşık 11 milyar lira olduğunu belirten Gültekin, "Proje kapsamında 12 adet köprülü kavşak, 77 adet üst geçit, 5 adet viyadük, 34 adet köprü, 451 adet kutu menfez, 5 adet park alanı, 2 adet bakım alanı yapılacak. Ankara- Niğde Otoyolu yapımında bin 490 iş makinesi ve 4 bin 212 kişi çalışmaktadır" dedi.