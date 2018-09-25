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15 bin kişilik aşure dağıttı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018
Tarsus Belediyesi 15 bin kişilik aşure dağıttı
TARSUS Belediyesi Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Ulu Cami, Küçük Minare, Cetvel Dörtlemez, Ülküköy Buharalı Abdullah Efendi Camilerinde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Aşure gününü kutlayan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Muharrem ayı bolluk ve bereket ayıdır. Aşure gününün ruhunda, paylaşma, dayanışma birlik ve dirlik var. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozdurmasın. İçine sevgi katılan, bereketiyle pişen aşureler paylaşınca lezzetlenir, bereketlenir. Aşure Günü'nün bolluk ve berekete vesile olmasını temenni ederim." şeklinde konuştu. , 4 camide 15 bin kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirdi.
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Tarsus Belediyesi 15 bin kişilik aşure dağıttı
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