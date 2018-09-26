Engel atlama yarışmalarında TSYD Kupası da verilecek

ADANA
Atlıspor Kulübü'nde Kasım ayı içerisinde Atatürk, İnönü ve TSYD Adana Şubesi Engel Atlama Yarışmaları düzenlenecek. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Yönetim Kurulu üyelerini ağırlayan Adana Atlıspor Kulübü Başkanı Ali Cerit, Kasım ayında önemli ve anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Cerit, TSYD Adana Şubesiyle ileriki aylarda farklı organizasyonlarda da bir araya gelmek istediklerini belirtti. Kulübün çalışmalarını TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın ve yönetim kurulu üyelerine anlatan Cerit, Adana Atlıspor Kulübü'nün yüzlerce üyesiyle sportif alanda önemli işler gerçekleştirdiğini ifade etti. Davete as başkanlar Hasan Hüseyin Türk, Bora Erdem, genel sekreter Hakan Köker, sayman Tevfik Dinçkalmış, yönetim kurulu üyesi İrfan İşisağ ile TSYD Adana Şubesi dernek müdürü Mehmet Önal katıldı.