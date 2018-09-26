Evsizlere cami sahip çıkacak

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Emine Konukoğlu Camii kentteki evsizlere sahip çıkacak. Cami imamının öncülüğunde başlatılan projede evsizlere hafta 3 gün banyo yapma imkanı sağlanacak. Cuma günleri de evsizlere ücretsiz berber hizmeti verilecek proje kapsamında ihtiyaç sahiplerine ayakkabı ve kıyafet yardımı da yapılacak. İmam Mehmet Fırat, İslâmın toplumsal dayanışmayı sağlayıcı, birlik ve beraberliği tesis edici ilkelere sahip olan bir din olduğuna dikkat çekerek, "Cami İslâm'ın özünde yer alan dayanışma ve uzlaşma ruhunun canlılık kazanmasına katkı sağlayan, birlik ve beraberliği sembolize eden bir kurumdur. Her zamankinden çok birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz bu dönemde camiler oldukça önemli fonksiyonlar üstlenebilirler" dedi.