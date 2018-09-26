Hamile kadın hırsızlıktan tutuklandı

ADANA'DA
hırsızlık suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 aylık hamile Arzu Kozan, bir evden altın çaldığı iddiasıyla yakalandı. Hırsızlık yapıldığı gün Adana
'da olmadığını söyleyerek suçlamayı kabul etmeyen Kozan bu sefer tutuklandı. POLİSİ ARADI
Olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Dilşat Arapolu evine gelip yatak odasına girdiğinde kutu içinde bulunan altınlarını kontrol ettiğinde; 8 yüzük, 2 künye, 1 kolye ve 3 küpesinin olmadığını görünce polisi arayarak şikâyetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek güvenlik kamerası çalışması başlattı. Yapılan inceleme de hırsızlığı iki kadının yaptığı tespit edildi. Polis kadınlardan birisinin daha önceden yaptığı hırsızlıktan dolayı 4 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Arzu Kozan olduğunu belirledi. 3 aylık hamile olan Kozan gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen zanlı cezaevine gönderildi.