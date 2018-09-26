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spor’da öncelik hedef lig

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018
Hatayspor’da öncelik hedef lig
SPOR Toto 1. Ligi ekiplerinden spor Ziraat Kupası 3. tur karşılaşmasında bugün sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Saat 14.00'te başlayacak olan karşılaşmayı Alper çetin yönetecek. Teknik direktör İlhan Palut kupaya önem verdiklerini ancak önceliklerinin lig olduğunu söyledi. Palut, Erokspor karşısında kadroda şans bulamayan futbolcularını sahaya süreceğini belirtti. "Tabi ki kazanmak istiyoruz" diye konuşan teknik adam, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Umarım bu oyuncular güzel performans gösterirler. Umarım sahadan güzel bir sonuçla tur atlayarak ayrılırız. Ama dediğim gibi önceliğimiz her zaman lig. Bizim için hedef Altınordu maçı, hafta sonu oynayacağımız. Ama az şans verdiğimiz oyunculardan kurulu bir kadroyla Erokspor karşısında tur istiyoruz" dedi.
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Hatayspor’da öncelik hedef lig
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