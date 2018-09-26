Hüseyin Yayman: İstanbulluları Hatay Günlerine bekliyoruz

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Parti Hatay
Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul'da yaşayan Hataylıları bugün başlayacak ve 30 Eylül'de kadar devam edecek olan Hatay Günleri'ne beklediklerini söyledi. Etkinliğin Hatay ve İstanbul Valiliği'nin verdiği yetki ile Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği tarafından gerçekleştirileceğini belirten Yayman, "Türkiye'nin her yerinde yaşayan hemşerilerimiz şehrimizin tüm değerlerine sahip çıkıyor ve bulundukları yerde kentimizin tanıtımına katkı sağlıyorlar, hepsi ile gurur duyuyorum" dedi. Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda yapılacak organizasyonla ilgili bilgiler de veren Yayman, kurulacak stantlarda zengin Hatay mutfağının ziyaretçilere sunulacağını söyledi. Sini kebabından kağıt kebabına, oruktan, künefeye kadar Hatay'a özgü yemeklerin alanda tadılabileceğini kaydeden Yayman, bunun yanı sıra zeytin, zahter, defne sabunu gibi yüzlerce yöresel ürünün de tanıtım günlerinde yer alacağını bildirdi. Yayman, "Tüm İstanbulluları etkinliğimize davet ediyoruz, gelenler etkinlikler kapsamında ünlü yemeklerimiz dışında birçok kültürel değerimizi de yakından görme imkanı bulacaklar" dedi.