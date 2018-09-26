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Melih ABİ: Su deposunun yanı çöp yığını temizlemek lazım

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Melih ABİ: Su deposunun yanı çöp yığını temizlemek lazım

Bürücek Yaylası molozlarla doldu.
Burası çöplük haline gelmiş.
Çöplüğün yanında su deposu var.
İnsanlar buradan gelen suyu içiyor.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay.
Başkan buraya bir ekip gönder.
Hemen temizlesin.
Yazıktır günahtır.
İnsanların su içtiği deponun yanında çöplük olmaz!
Oraya çöp dökenlere de ceza vermeli.

***

dan sonra yol da işgal edildi

KALDIRIM işgallerinden vazgeçtik.
Artık yollar da gasp edilmeye başlandı.
Burası Reşatbey mahallesinde Adalet Caddesi.
Kaldırım ortadan kalkmış.
Çiçekler yola indirilmiş.
O çiçeklerin yolda ne işi var kardeşim.
Devletin yolu, milletin yolu…
Sürücüler oradan nasıl geçecek?
Kaldırın şu çiçekleri yoldan.
Açın yolu!

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Melih ABİ: Su deposunun yanı çöp yığını temizlemek lazım
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