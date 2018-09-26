Mersin’de fuhuş operasyonu

MERSİN'DE
düzenlenen fuhuş
operasyonunda 3'ü
kadın 5 kişi yakalandı. Mersin
Emniyet
Müdürlüğünün açıklamasına
göre, Ahlak
Büro Amirliği ekipleri,
merkez Akdeniz
ilçesi Mesudiye
Mahallesi'nde ruhsatı
ve tabelası olmayan
bir kıraathanede fuhuş
yaptırıldığı istihbaratı üzerine
harekete geçti. İş yerine
operasyon düzenleyen
ekipler, iş yeri sahibi A.G.
ile Suriye uyruklu kadınlar
N.A. ve M.E'yi gözaltına aldı.
Müşterilerin çay içtiği yerin
yanındaki gizli odada bulunan
F.H. ile Suriye uyruklu
kadın R.A. da yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından
3 kadın İl Göç İdaresi
Müdürlüğüne
sevk edilirken
F.H serbest bırakıldı.
İş yeri sahibi
A.G ise "fuhuş,
fuhşa yer ve imkan
sağlama" suçundan
adliyeye gönderildi.
Zanlı, adliyeye sevki
sırasında gazetecilerin
soruları üzerine hakkındaki
iddiaları reddederek
kadınların misafirleri olduğunu
öne sürdü.