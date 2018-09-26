Moral bulacağız

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danaspor, Spor Toto 1. Lig'de bulamadığı morali bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında arayacak. Kupada saat 15.00'te deplasmanda Şile Yıldızspor ile karşı karşıya gelecek olan turuncubeyazlı ekip hazırlıklarını yeni teknik adamı Ali Asım Balkaya gözetiminde tamamladı. Balkaya kupaya önem verdiklerini ifade etti. HAZIR OLUN EMRİ
Takımın iyi oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Balkaya, "Ligde çıkış yakalamamamız lazım. Bu yüzden kupada alacağımız galibiyet bize büyük moral verecek. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Önemli bir eksiğimiz yok. Tüm futbolcularımıza zorlu maçta şans vereceğiz" şeklinde konuştu. MUTLU DÖNECEĞİZ
Gaziantep'te yılın ilk Şile Yıldızspor'un küçümsenmeyecek bir rakip olduğunu söyleyen Balkaya, "Bu tür rakipler her zaman tehlikelidir. Ne zaman nasıl bir futbol ortaya koyacakları belli olmaz. Mücadeleci bir yapıya sahiplerdir. Bizde bunun için gerekli önlemleri aldık. Hedefimiz Adana
'ya mutlu bir şekilde dönmek. Çünkü buna ihtiyacımız var" dedi.