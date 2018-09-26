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Purtaş, Kıbrıs Modern Sanat Müzesini ziyaret etti

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Purtaş, Kıbrıs Modern Sanat Müzesini ziyaret etti
TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof.Dr. Fırat Purtaş Kıbrıs Modern Sanat Müzesini ziyaret etti. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılış resepsiyonuna türksoy'a üye 5 ülkeden 8 opera sanatçısı konser verecek. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreter yardımcısı Prof.Dr. Fırat Purtaş ve TÜRKSOY basın yayın ve enformasyon sorumlusu Güler Fedai Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Açılışı 27 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek Kıbrıs Modern Sanat Müzesine ziyarette, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreter yardımcısı Prof.Dr. Fırat Purtaş ve TÜRKSOY Basın Yayın ve Enformasyon sorumlusu Güler Fedai'yi, Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel kabul etti. Kabulde Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fahreddin Sadıkoğlu'da hazır bulundu.
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Purtaş, Kıbrıs Modern Sanat Müzesini ziyaret etti
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