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Sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı iddiası

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı iddiası
KIRŞEHİR'DE yaşayan bir kadını sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynatıp, 3 bin 200 lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri 'de tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 'de yaşayan 21 yaşındaki E.B isimli kadın, sosyal medyadaki bir hesaptan bağlantıya geçtiği kişilerle yasa dışı yollarla bahis oynadı.

MERSİN'DE OLDUĞU ANLAŞILDI
Bu kişilerin adına kupon yaptığını ve 26 bin lira kazandığını belirtmesi üzerine E.B, parayı almak için kendisinden "vergi" adı altında istenen miktarı verilen hesaba yatırdı. 3 seferde 3 bin 200 lira yatıran E.B, bu kişilerin daha fazla para istemesi üzerine dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada zanlıların Mersin'de olduğu belirlendi.

SERBEST BIRAKILDI
Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık (YANDOL) Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla zanlılar O.S, M.Ş. ve K.Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.S. tutuklanırken, M.Ş ve K.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı iddiası
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