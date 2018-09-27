“Adana AK Belediyecilik hizmetiyle tanışacak”

SEYHAN
Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ali Coşkun SABAH'I ziyaret ederek yerel yönetimler ve yaklaşan yerel seçim
lere dair değerlendirmelerde bulundu. Bölge temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Haber Müdürü Melih Torunlar ile görüşen Coşkun, uzun süredir siyasetin içerisinde olduğunu ve Adana'ya hizmet etmek için mücadele ettiğini söyledi. Adana'nın şu ana kadar tam olarak AK Belediyecilik ile tanışamadığının altını çizen Coşkun, "Bunun eksikliğini şehri gezerken çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bakınız, hemen yakınımızdaki Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya gibi kentleri gezdiğimizde kentsel gelişim anlamında nasıl hizmet aldığını görüyoruz. Adana'da bu seçimlerde doğru seçimi yapacaktır" dedi.