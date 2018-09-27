Akdeniz’in süsü nesli tükenen kum zambağı

DÜNYADA
nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen, bu nedenle 2016 yılında Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları Hatay
sahillerini süslüyor. Arsuz ilçesi Gökmeydan ve Akçalı sahillerinde nadir görülen kum zambakları etkileyici bir manzara oluşturuyor. Bitki çeşitliliği bakımından zengin bir turizm beldesi olan Arsuz'da kumsalda yetişen kum zambaklarının çevresi vatandaşlar tarafından temizleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca 2016 yılında yapılan çalışmalar kapsamında Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bitkinin neslinin devamı için Hatay'da da çalışmalar yürütülüyor. Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Mustafa Baysal, kum zambağının soğanlı ve nergizgiller familyasında bir bitki olduğunu söyledi. Baysal, "Kum zambağı Akdeniz'in sahil şeridinde ve Karadeniz sahilinin güney kesimlerinde doğal olarak yetişen bir bitki türüdür. Bitkinin boyu yaklaşık 40-45 cm uzunluğunda beyaz çiçekli bitki başına ortalama 3 ile 15 arasında çiçek açan bir bitki türüdür" diye konuştu.